Galatasaray'dan transferde ters köşe! Sağ beke Arjantinli yıldız
Transfer döneminde Michy Batshuayi'yi renklerine katan Galatasaray, yeni takviyelere hazırlanıyor. Sağ bek bölgesine transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Rennes'den Guela Doue ve Kopenhag'dan Elias Jelert'ı gündemine almıştı. Ancak yönetim transferde ters köşe yapmayı hedefliyor. Cimbom'un, Arjantinli yıldızı listeye aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.07.2024- 10:58