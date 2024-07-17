Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

Galatasaray'da yeni sezon için kadro yapılanması sürüyor.
Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip Özgür Baran Aksaka'yı kiralama kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Özgür Baran, 2024-2025 sezonu için geçici olarak Bulgaristan ekiplerinde PFC Arda Kardzhali 1924'e transfer oldu.
İŞTE CİMBOM'DAN YAPILAN DUYURU:
Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda PFC Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/RI1mu2QTCX— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 17, 2024