Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Özgür Baran Aksaka’nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda PFC Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray'da yeni sezon için kadro yapılanması sürüyor.

Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip Özgür Baran Aksaka'yı kiralama kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Özgür Baran, 2024-2025 sezonu için geçici olarak Bulgaristan ekiplerinde PFC Arda Kardzhali 1924'e transfer oldu.

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