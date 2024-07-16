Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Antrenmana milli takımlara gittiği için ekstra izinli olan futbolcular ile Fortuna Düsseldorf ile yapılan hazırlık maçında uzun süre alan oyuncular katılmadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2024- 14:00