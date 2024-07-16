Sağ bek bölgesine 'acil' takviye yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, transferde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Cimbom'un, 21 yaşındaki genç futbolcu için resmi teklif yaptığı belirtildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Maç sonu transfer hakkında konuşan Okan Buruk, "İkinci kamp bizim için daha önemli. Nelsson takımla çalışmalara başladı. Bu beni en çok sevindiren bir şey."