Galatasaray'dan sağ bek transferinde ters köşe! Resmen açıklandı
Sağ bek bölgesine 'acil' takviye yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, transferde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Cimbom'un, 21 yaşındaki genç futbolcu için resmi teklif yaptığı belirtildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 16.07.2024- 13:38 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024- 13:47