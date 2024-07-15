Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı CANLI İZLE (G.Saray-F. Düsseldorf canlı anlatım)

Önümüzdeki sezon için Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2024- 20:26 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024- 21:30