2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Galatasaray, burada Fortuna Düsseldorf'la hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
G.SARAY - FORTUNA DÜSSELDORF İLK 11'LER
G.Saray: Batuhan, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi.
F. Düsseldorf: Kastenmeier, Manu, Oberdorf, de Wijs, Iyoha, Klaus, Suso, Mbamba, Sobottka, Johannesson, Niemiec.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽ Fortuna Düsseldorf 1-0 öne geçti!#SporSmart #DSmart #DSmartGO #Galatasaray pic.twitter.com/654RAxUwuH— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 15, 2024
⚽ Fortuna Düsseldorf, farkı 2'ye çıkardı!#SporSmart #DSmart #DSmartGO #Galatasaray pic.twitter.com/pTUaBps7HA— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 15, 2024
G.SARAY - F. DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı 15 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da başladı. Müsabaka Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.