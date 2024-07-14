GALATASARAY HABERLERİ: Sürpriz transfer hamlesi! Vatandaşı Torreira'ya partner oluyor

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'da tüm gözler yapılacak orta saha takviyesine çevrildi. Sarı-kırmızılılar için birçok isim yazılırken, son olarak Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın vatandaşı gündeme geldi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Cimbom'un omurgası, Uruguaylılardan oluşacak. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2024- 06:40