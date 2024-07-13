GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Arjantinli dinamo! Bonservissiz gelecek
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Galatasaray'da gözler orta saha bölgesine çevrildi. Bu mevki için geniş bir liste barındıran sarı-kırmızılılarda gündeme Mauro Icardi'nin vatandaşı geldi. Transferin gerçekleşmesi halinde Cimbom'un kasasından bonservis ücreti çıkmayacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 13.07.2024- 06:40