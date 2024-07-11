LASK Linz Galatasaray maçı CANLI SKOR

Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip burada LASK Linz ile hazırlık maçı yapıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2024- 20:25 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024- 21:30