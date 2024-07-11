Galatasaray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız! Bu transfer taraftarları çok heyecanlandıracak
Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için transferde iddialı isimlere yönelme kararı almıştı. Bu doğrultuda Cimbom'un, dünyaca ünlü bir futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı. Aslan'ın, 32 milyon Euro'luk o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 11.07.2024- 09:24