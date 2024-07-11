Başarılı çalıştırıcı transfere dair yaptığı açıklamada, "En az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı diye düşünüyorum. Birincisi tabii ki şampiyon takımın taraftarı, yani iki sene şampiyon olmuş takımın taraftarı. Kadro genişliğine bakıldığında ve bu seneki oyuncu havuzumuza baktığımızda dediğim gibi yani burada en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı"

"O yüzden çok çalışıyoruz transfer için; ama transfer kolay bir şey değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık o yüzden en istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Burada da görüşmelerimiz sürüyor"