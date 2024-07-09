TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezon sürprizi! Eski Fenerbahçeli Aslan oluyor

Galatasaray'da yeni sezonun başlamasına 1 ay kala transfer çalışmaları hız kazandı. Listesinde çok önemli futbolcular bulunan Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Yıldız oyuncularla görüşme halinde olan sarı kırmızılıların, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen o isim için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2024- 09:14