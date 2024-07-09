Galatasaray Futbol Takımı, ilk etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Linz kentine hareket etti.

İlk etap kampını 18 Temmuz'a kadar Linz kenti yakınındaki Geinberg bölgesinde gerçekleştirecek Galatasaray, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihlerinde yine Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Alexandru Cicaldau kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak.