Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray, efsanesi olan Fatih Terim'in kulübe imza atmasının 50. yılına özel bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar yapılan paylaşımda, "Efsanemiz Fatih Terim, 50 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı. Yaşattıkların için teşekkürler İMPARATOR" ifadelerini kullandı.
İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:
📅 TARİHTE BUGÜN | 08.07.1974 ✍️ Efsanemiz Fatih Terim, 50 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı. Yaşattıkların için teşekkürler İMPARATOR @fatihterim! 💛❤️#AslolanGalatasaraydır pic.twitter.com/S38TrYY97D— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2024