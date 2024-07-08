Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray, efsanesi olan Fatih Terim'in kulübe imza atmasının 50. yılına özel bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar yapılan paylaşımda, "Efsanemiz Fatih Terim, 50 yıl önce bugün Galatasaray’a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı. Yaşattıkların için teşekkürler İMPARATOR" ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2024- 12:26