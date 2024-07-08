Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a İngiliz kancası! Önümüzdeki hafta...

Son şampiyon Galatasaray, transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Bonservisi elinde olan Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Cimbom, Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı ve Hakim Ziyech'in de bonservisini aldı.