GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a İngiliz kancası! Önümüzdeki hafta...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan ve teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenileyen Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ederken, Barış Alper Yılmaz'ın EURO 2024 performansı sonrası talipleri arttı. İspanyol basını, genç kanat için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.07.2024- 20:10