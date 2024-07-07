GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Barış Alper Yılmaz EURO 2024'e damga vurdu, Avrupa devleri hayran kaldı! Rekor bonservise gidiyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, hem sarı kırmızılı hem de ay-yıldızlı forma ile mücadele verdi. Yıldız oyuncu gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Oynadığı futbolla göz dolduran Barış Alper'in Avrupa devleri izlemeye aldı. EURO 2024'te gösterdi performans ile dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu için o kulüpler teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.07.2024- 11:40