Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun ayrılığını açıkladı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun kiralık olarak Atalanta'ya transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2024- 15:09 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024- 15:18