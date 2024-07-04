Galatasaray Futbol Takımı'nın 2024-25 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formanın tanıtımı yapıldı. Galatasaray Adası'ndaki lansmanda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı futbolculardan Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Leo Dubois, Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis ve davetliler yer aldı.

DURSUN ÖZBEK: EN BÜYÜK BAŞARILAR BİZLERİ BEKLİYOR

Lansmanda açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün 2024-2025 sezonu yeni formalarımızın tanıtım gecesinde bir aradayız. Bu gece bizim için sadece bir forma lansmanı değil. Bildiğiniz üzere bu sezondan itibaren Galatasaray'ın resmi forma sponsoru Puma markası olacak. Galatasaray'ın tüm branşlardaki forma ve ürünlerin tasarımından üretimine kadar olan süreçte Puma ile beraber çalışacağız. Bu gecenin mottosu; "Enlerin takımı, enlerin forması." Ben bir ekleme yapıyorum ve en büyük başarılar bizi bekliyor diyorum. Puma ile yaptığımız iş birliğini bugün tanıtımı yapılan formalarımızda görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAYLILARIN ORJİNAL FORMAYA ULAŞMASINI İSTİYORUZ"

Forma fiyatlarını uygun bir seviyede tutmaya çalıştıklarını aktaran Özbek, "Geçen sezonların aksine bu sezon üç farklı kategoride forma ürettik. Profesyonel maç forması, maç forması ve taraftar forması. Taraftar forması bizim yeni formamız. Bu formanın fiyatı 1499 TL. Uygun bir seviyede tutmaya çalıştık. Türkiye'nin her yerindeki Galatasaraylıların orijinal formaya ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Taraftarlarımızdan önemli bir ricam olacak. Biz korsan ür��nlere karşı hukuki mücadelemize devam ediyoruz. Ama burada en önemli görev taraftarlarımıza düşüyor. Orijinal ürünleri mağazalarımızdan alarak ve korsan ürünlerden uzak durarak bize destek olsunlar. Ben kalbi Galatasaray için çarpan herkesin korsan ürünlere karşı olacağına ve kulübümüze destek olacağına inanıyorum. Bu sezon üç kategoride toplam forma satış hedefimizi 1 milyon olarak belirledik. Bu hedef Türkiye'de bir rekor olacak. Bizi Avrupa'da forma satışlarında da ilk beşe taşıyacak. Galatasaray her zaman ilkleri başardı, bunu da sadece Galatasaray başarabilir" dedi.

1 milyon hedef koyulan satışta ilk formayı başkan Dursun Özbek satın alırken, aynı zamanda da 100 forma daha satın alacağını ifade ederek sözlerini noktaladı