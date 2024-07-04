Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı formayla ilgili, "Ateşten doğdu bu efsane... Hadi, göğsünü gere gere asaletinle kükre." ifadelerine yer verdi.
Ateşten doğdu bu efsane… Hadi, göğsünü gere gere #AsaletinleKükre ???? 2024/25 Galatasaray İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta. ?? Satın almak için ?? https://t.co/UKjNxsQjQOpic.twitter.com/WgePjKyUD7— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) July 4, 2024