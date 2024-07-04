Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı formayla ilgili, "Ateşten doğdu bu efsane... Hadi, göğsünü gere gere asaletinle kükre." ifadelerine yer verdi.