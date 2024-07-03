Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı...
Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Ziyech'in bonservisini alan ve Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Cimbom, sağ bek ve orta saha transferi için harekete geçti. Aslan, Avusturya - Türkiye maçında A Milli Takım'a zorluk yaşatan yıldız ismi liste başına yazdı. İşte Cimbom'daki tüm detaylar ve transfer edilmesi planlanan 2 yıldız... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 03.07.2024- 10:22