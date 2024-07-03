Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı...

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı... Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Ziyech'in bonservisini alan ve Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Cimbom, sağ bek ve orta saha transferi için harekete geçti. Aslan, Avusturya - Türkiye maçında A Milli Takım'a zorluk yaşatan yıldız ismi liste başına yazdı. İşte Cimbom'daki tüm detaylar ve transfer edilmesi planlanan 2 yıldız... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2024- 10:22









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Trendyol Süper Lig'de unutulmayan bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 şampiyonluk yani 1 yıldız fark attı.