GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan ve teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenileyen Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimler arasında yer alan Nicolo Zaniolo için, İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı ve yeni takımını duyurdu. İşte yıldız ismin bonservis bedeli ve son gelişmeler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)