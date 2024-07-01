Galatasaray, son olarak Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'yi transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."