Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gösterdiği performans ile taraftarı büyülemeyi başardı. Yıldız oyuncunun durumunu Avrupa devleri de takip etmeye başladı. Şimdi ise fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün sorduğu, "Barış Alper'in gösterdiği performans sonrası fiyatı arttı mı?" sorusunu Dursun Özbek açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni forma sponsoru için RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek, fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün "Barış Alper, EURO 2024'te çok iyi bir performans sergiliyor. Çekya maçının da oyuncusu seçildi. Gösterdiği performans sonrası fiyatı arttı mı?" sorusunu da yanıtladı.

Özbek konuyla ilgili "Barış Alper Yılmaz değerli bir oyuncumuz. Şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz. Takımın ana iskeletini aynen tutma düşüncesindeyiz. Benim önüme de bugüne kadar herhangi bir futbolcumuz için teklif gelmedi. Özellikle bu sene ligdeki yarış, Avrupa'daki müsabakalar çok çetin geçecek. Buna bağlı olarak da takımın daha güçlü hale gelmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.