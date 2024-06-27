TRANSFER HABERİ | İngiltere'de gol kralı olmuştu! Şimdi ise Galatasaray'a geliyor

Son dakika transfe haberi: Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip birçok yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor. Transfer için kesenin ağzını açmaya hazırlanan Cimbom, İngiltere'de gol kralı olan futbolcuya talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi) (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)