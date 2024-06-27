TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'e beklenmedik talip! Herkes buna çok şaşıracak

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'e beklenmedik talip! Herkes buna çok şaşıracak

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadroya takviye için uğraşlar veren Cimbom'a flaş bir haber geldi. Faslı yıldız Hakim Ziyech'e beklenmedik bir talip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)