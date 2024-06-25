GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fiorentina'nın Nicolo Zaniolo ısrarı! İtalyanlar teklifi duyurdu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan ve teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenileyen Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimler arasında yer alan Nicolo Zaniolo için, İtalyan basını Fiorentina'nın Cimbom'a yaptığı teklifi açıkladı. İşte transfere dair tüm detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)