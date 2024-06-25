GALATASARAY HABERLERİ | Zaniolo'dan transfer sözleri: Atalanta ve Fiorentina

Son dakika transfer haberi: Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olmuştu. İngiliz ekibiyle sözleşmesi biten İtalya oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe geri dönmesi bekleniyor. Zaniolo için birçok transfer iddiası ortaya atıldı. Şimdi ise yıldız oyuncudan flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2024- 12:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024- 13:39