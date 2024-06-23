Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ | Nicolo Zaniolo'ya teklif yağıyor! Galatasaray'ın cevabı...

TRANSFER HABERİ | Nicolo Zaniolo'ya teklif yağıyor! Galatasaray'ın cevabı... Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık transfer olan Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda geri dönmek istemediğini belirmişti. İtalyan yıldızın bu görüşü sonrası iştahı kabaran Avrupa devleri Cimbom'un kapısını çalmaya başladı. Yıldız oyuncunun transferi için harekete geçen takımlara Galatasaray'ın cevabı ise şaşırttı. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2024- 06:40









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Galatasaray'ın geçen sezon Aston Villa'ya kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erince Sarı ıırmızılılara geri döndü. Ancak İtalyan futbolcunun, Galatasaray'da sayılı günleri kaldı.

Cimbom, yıldız oyuncunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor. Zaniolo için Milan, Atalanta ve Fiorentina 10 milyon Euro teklif etmişti.