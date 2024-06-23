TRANSFER HABERİ | Nicolo Zaniolo'ya teklif yağıyor! Galatasaray'ın cevabı...
Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık transfer olan Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda geri dönmek istemediğini belirmişti. İtalyan yıldızın bu görüşü sonrası iştahı kabaran Avrupa devleri Cimbom'un kapısını çalmaya başladı. Yıldız oyuncunun transferi için harekete geçen takımlara Galatasaray'ın cevabı ise şaşırttı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.06.2024- 06:40