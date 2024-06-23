Galatasaray'da ayrılık depremi! Avrupa devleri 5 yıldız için kapıda
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kadro yapılanması için yoğun mesai harcıyor. Önemli takviyelere imza atmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar ilk olarak Michy Batshuayi ile anlaştı. Birçok ismi listesinde bulunduran Cimbom'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray'da 5 oyuncunun takımdan ayrılması gündemde. İşte Avrupa devlerinin radarında olan futbolcular... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.06.2024- 10:44