TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda da şampiyonluk iddiasını devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna önemli takviyeler yapacak. Bu bağlamda transfer mesaisini yoğunlaştıran Cimbom, hücum hattına Hollanda yıldızı takviye etmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.06.2024- 10:07