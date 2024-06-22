Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda da şampiyonluk iddiasını devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna önemli takviyeler yapacak. Bu bağlamda transfer mesaisini yoğunlaştıran Cimbom, hücum hattına Hollanda yıldızı takviye etmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Sarı-kırmızılılar üst üste 2. kez şampiyon olarak kulüp tarihinde 24. kez bu zafere ulaştı.