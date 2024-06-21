Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Şimdi de eski Beşiktaşlı geliyor

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. İlk transferini Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile yapmaya hazırlanan Cimbom'dan, çok sürpriz bir hamle daha geldi. Sağ bek ve orta saha arayışında olan sarı kırmızılıların, şimdi de eski Beşiktaşlı yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2024- 09:14