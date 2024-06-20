TRANSFER HABERİ | Galatasaray Lorenz Assignon için resmi teklifte bulundu!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Lorenz Assignon için resmi teklifte bulundu!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sağ bek mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme Lorenz Assignon gelmişti. Galatasaray, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu için 8 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2024- 21:41 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024- 21:51