TRANSFER HABERİ | Galatasaray Lorenz Assignon için resmi teklifte bulundu!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sağ bek mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme Lorenz Assignon gelmişti. Galatasaray, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu için 8 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2024- 21:41 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024- 21:51
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Lorenz Assignon için 8 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu.
Rennes'in talebi 11 milyon Euro, Fransız kulübünün yanıtı bekleniyor.