Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Michy Batshuayi ile resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan herhangi bir şey söylemem doğru değil. İlgilendiğimiz, beğendiğimiz, takımda görmek istediğimiz oyuncu. Futbolda resmi imzalar atılmadan bitti denmez. Belli mesafeler kat ettiğimizi düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa resmi transfer süresi başlayınca imza atınca bu soruları yanıtlarız. Sabırlı olmak, resmi dönemi beklemek en doğrusu. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe ile bir opsiyonu yoktu, sözleşmesi sona ermişti."

"ICARDI MUTSUZ MU?"

"Mauro Icardi neden mutsuz olsun? Ben bunu anlamıyorum. Burada şampiyon oldu ve şampiyonluğu en coşkulu kutlayanlardan birisiydi. Ailesiyle birlikte tatil için ülkesine gitti. Son derece mutlu, Galatasaray'da oynayacak. Kendisi bizzat açıkladı. Temmuz başında çalışmalara katılacak. İki yıldır bizimle çalışmalara katılamadı, bu sene çok daha farklı bir Icardi izleyeceğiz. Sözleşmeli oyuncumuz ve kamp dönemi yaşayacak. Lige fizik ve moral olarak çok daha hazır bir Icardi başlayacak. Erden Timur herkesin sevdiği bir kardeşimiz. Burası kişiye bağlı birliktelik söz konusu değil. Burası büyük bir camia. 119 yıllık camiaya aidiyet çok önemli. Icardi, Galatasaray'ın futbolcusu olduğu için çok mutlu. Galatasaray'da kazandıklarıyla mutlu oluyor, bu böyle devam edecek. Ben orada bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

"GALATASARAY YILDIZ TRANSFERİ YAPACAK MI?"

"Galatasaray'da yıldız çok. Elbette bu futbolcularla birlikte Galatasaray'a güç katacak oyuncular gelecek. Yıldızdan kastınız isimse, ben o tarafında çok olmadığımızı söyleyebilirim. Takımımıza katkı verebilecek, bizi daha ileriye taşıyabilecek doğru oyuncuları almaya çalışıyoruz. Elbette bu oyuncular kariyerleri belli seviyenin üzerinde, herkesin kabul ettiği oyuncular... Yıldız kimdir? O farklı bir konu. Bizim için bu takıma değer katacak yıldız gelecek diyebiliriz."