EURO 2024'te bizzat izlendi! İşte Galatasaray'ın yeni transferi

Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transfer operasyonuna hız verdi. İlk olarak Michy Batshuayi ile anlaşmaya varan Cimbom, EURO 2024'te boy gösteren flaş bir ismi gündemine aldı. Hatta sarı kırmızılıların Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün, İskoçya - İsviçre maçında o yıldızı bizzat izlediği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2024- 10:32