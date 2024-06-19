TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! İşte o isim
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda, Fernando Muslera'nın yedeği konumunda bulunan Günay Güvenç ile yolların ayrılabileceği öğrenildi. Bu doğrultuda harekete geçen Cimbom'un, Süper Lig'den sürpriz bir file bekçisini gündemine aldığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.06.2024- 16:33