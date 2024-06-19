TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile anlaşma noktasına gelmişti. Transferdeki ilk hamlesi Batshuayi olan Cimbom'un, ikinci bombası da ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, Türkiye - Gürcistan maçında dikkat çeken o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2024- 10:47