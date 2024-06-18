Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Şu ana kadar transferde sessizliğini koruyan sarı kırmızılıların, çok sürpriz bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı. Bu sezon da iddialı transferler yapmaya hazırlanan Cimbom'un, eski Fenerbahçeli yıldız için harekete geçtiği belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2024- 09:25