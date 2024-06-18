GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sözleşmesi feshedilmişti! İşte Ndombele'nin yeni adresi

Galatasaray'da beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Tanguy Ndombele, kiralık kontratının bitmesinin ardından Tottenham'a geri dönmüştü. Ancak Tottenham sözleşmesi 2025'te bitmesine rağmen Fransız oyuncuyla karşılık fesih yoluna gitmişti. Artık serbest statüde yer alan Ndombele'nin yeni adresi ise belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2024- 15:17