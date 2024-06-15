TRANSFER HABERİ: EURO 2024'e müthiş başladı! Turnuva sonrası Galatasaray'a imza atıyor
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde gaza basan Cimbom, sezon başı kampına kadar birçok futbolcuyu yetiştirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda yönetimden gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, EURO 2024'e müthiş bir başlangıç yapan o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 15.06.2024- 09:46