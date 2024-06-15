Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türk Telekom forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyu James Palmer Jr.'ı transfer etti. İşte detaylar...

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu James Palmer Jr.'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türk Telekom forması giyen 1,96 metre boyunda ve 27 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

James Palmer, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15 sayı, 3 ribaunt, 3,1 asist ve 14,1 verimlilik puanı ortalamaları ile oynamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "James Palmer Jr.'a, Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, yeni forması parçalı ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." denildi.