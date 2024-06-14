TRANSFER HABERİ - Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi Galatasaray'a imza atıyor
Süper Lig'de sezonu zirvede kapatan Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Gelecek sezon önemli takviyelere imza atmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip 5. yıldızı takmak istiyor. Birçok isimle temasa geçen Cimbom, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren yıldız ismi listesine aldı. İşte haberin detayları... | son dakika Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 14.06.2024- 09:51