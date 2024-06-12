Yönetimden taraftarlara bayram hediyesi! İşte Galatasaray'ın yeni transferi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için yine iddialı futbolculara yönelen yönetim, transferde bombaları tek tek patlatmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, sürpriz bir isim için devreye girdiği ortaya çıktı. Aslan'ın, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadroya katmak istediği belirtildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 12.06.2024- 09:18