GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: La Liga devi Victor Nelsson'un peşinde! İspanya'dan sürpriz iddia

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da, yıldız futbolculara teklifler de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ayrılığı direkten dönen Victor Nelsson için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı ve La Liga devinin Danimarkalı stoperin peşinde olduğu yazıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2024- 06:40