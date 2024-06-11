TRANSFER HABERİ | Galatasaray Lorenz Assignon'dan vazgeçmiyor! Okan Buruk raporu verdi

Trendyol Süper Lig'i 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sacha Boey'i rekor bedelle Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'e satan ve yerini hala dolduramayan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda daha önce de gündeme gelen Lorenz Assignon için görüşmelerini hızlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2024- 06:40