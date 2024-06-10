Galatasaray'dan bomba transfer! Piyasa değeri 90 milyon Euro'yu görmüştü

Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Cimbom, bir süredir oyuncu arayışlarına devam ediyordu. Ve sarı kırmızılıların gündemine çok konuşulacak bir isim geldi. Aslan'ın, piyasa değeri 90 milyon Euro'yu görmüş o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2024- 06:40