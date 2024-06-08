TRANSFER HABERİ - Kod adı: Los Galacticos! İşte Galatasaray'ın hedefindeki 3 yıldız

Üst üste 2. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray, Süper Lig'de 24. kez zafere uzanmayı başardı. Gelecek sezon ise 5. yıldızı takmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yenileyen yönetim, rotayı transfere çevirdi. Kurmaylar, deneyimli teknik adamın hazırladığı transfer listesine göre takviyeleri gerçekleştirecek. Temasları yoğunlaştıran Galatasaray, 3 dünya yıldızını kadroya dahil etmenin hesaplarını yapıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2024- 06:40