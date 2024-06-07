Trendyol Süper Lig'i 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.
Tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gündemde Michy Batshuayi'nin ismi geçiyordu.
Okan Buruk, Belçikalı golcü ile ilgili flaş açıklamada bulundu.
OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:
"MICHY BATSHUAYI'YE İLGİNİZ VAR MI?"
Okan Buruk: "3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor, görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı."