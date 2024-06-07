Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'i 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gündemde Michy Batshuayi'nin ismi geçiyordu. Batshuayi Galatasaray'a transfer olacak mı? Okan Buruk cevapladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'i 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.

Tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gündemde Michy Batshuayi'nin ismi geçiyordu.

Okan Buruk, Belçikalı golcü ile ilgili flaş açıklamada bulundu.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"MICHY BATSHUAYI'YE İLGİNİZ VAR MI?"

Okan Buruk: "3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor, görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı."