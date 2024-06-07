Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşme uzatmak için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Erden Timur'un ayrılığına dair de çarpıcı sözler kullandı.

İşte başkan Dursun Özbek'in o sözleri:

Erden kardeşimi kulübe ben getirdim. Yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray diğer kulüplere benzemez. Galatasaray eleştirilere açık kulüp ve şeffaf. 1905'ten gelmiyor, daha öncesinden geliyor. Her yönetim eleştirildi. Benim ilk dönemimi, rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Erden kardeşim için de bu eleştiriler gündeme geldi. Bana 'Daha önceki döneminizdeki gibi değilsiniz' deniyor. Bir takım tecrübeler edindik. Erden kardeşimiz genç ve hassas. Etkilendiğini düşünüyorum. Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir. Kapımız kendisine açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır! Onun için değil midir Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası.. Bunlar�� dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı.

- Erden Bey'e iki yıl önce başkanlık sözü verdiniz mi?

Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum! Ben, onun babası yaşındayım. Başkanıyım. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum ve ben de ona kırgın değilim. Galatasaray'a hizmet etmek için varız. 'Başkan olacaktım, olmadım...' Galatasaray'da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Başkanlık sözü, küstüm... Kimse Galatasaray'a küsemez! Yapılanların Galatasaray'ın faydası için olduğunu unutmayın. Hizmet için koltuk davası bizde yok. Bu yüzden dünya markasıyız.

- Erden Timur'un yerine transferin başında kim olacak?

Galatasaray Sportif A.Ş'deki kadro transferi yürütüyor. Buranın da başkanı dün ve bugün benim! Yapılan bütün transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım. Her olayın sorumlusu başkandır, bunun böyle bilinmesinde fayda var.