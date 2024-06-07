GALATASARAY HABERLERİ: İstatistikleri damga vurdu! Mauro Icardi devlerin arasında

Avrupa'da ve Süper Lig'de sezon sona ererken, Avrupa'da en çok gol katkısı sağlayan futbolcular da belli oldu. Listeye Süper Lig'de sadece Galatasaray'dan Mauro Icardi girerken, sıralaması da belli oldu. İşte bulundukları lige en çok katkı sağlayan 20 futbolcu ve Icardi'nin sıralaması... | Son dakika spor haberleri

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2024- 13:10 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024- 13:13