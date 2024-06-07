GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılıyor! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için birçok takım devreye girdi. Avrupa ve Suudi Arabistan kulüpleri, yıldız isim için temaslarını sürdrüyor. Son olarak Kerem için ABD ekibi de devreye girdi. İşte Galatasaray'a yapılan teklif... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2024- 06:40