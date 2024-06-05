Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Carlos Vinicius'un yerine geliyor
Üst üste 2. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını güçlendirmek istiyor. Cimbom, Carlos Vinicius'tan beklediği katkıyı bir türlü alamadı. Yönetim, Brezilyalı santrforun yerini, Manchester United'ın yıldız ismiye doldurmayı hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.06.2024- 18:37