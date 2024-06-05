Demokratik Kongo ile Fas, Kadınlar milli futbol maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 62. dakikasında Galatasaray'da forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Ruth Kipoyi, Faslı oyuncu Yasmin Mrabet'ten tepki gördü. Aldığı tepki karşısında sinirlerine hakim olamayan Kipoyi, rakibine yumruk attı. Kongolu futbolcu, yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yasmin Mrabet mücadele sonrası yaptığı açıklamada yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtirken, Ruth Kipoyi de yaptığı açıklamada "Bu hareketlerim beni temsil etmiyor. Soğukkanlılığımı kaybettim ve kendimi hayal kırıklığına uğratacak şekilde davrandım. Yasmin'e içten özürlerimi sunuyorum. Çok üzgünüm. Bundan ders çıkarmalıyım ve daha iyi bir insan olmalıyım." ifadelerini kullandı.